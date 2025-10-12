كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد العاملين من ذوي الهمم بمحافظة الشرقية، من تعرضه لواقعة نصب وسرقة مبلغ مالي من قِبل شخصين.

بالفحص، تبين أن المجني عليه تقدم ببلاغ لمركز شرطة الزقازيق، يفيد بتضرره من شخصين أوهماه بأنهما تابعان لإحدى الجمعيات الخيرية، وتمكنا من تصوير بطاقته الشخصية وبطاقة الائتمان الخاصة به، ثم استوليا على مبلغ مالي ولاذا بالفرار.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما عاطلان يقيمان بدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أرشدا عن جزء من المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

