الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدي للتلاعب بأسعار الخبز



واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء.



وشنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات مكبرة استهدفت المخابز السياحية والحرة والمدعمة على مستوى الجمهورية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 3 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم)، بعد ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة التي شملت البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة المختصة للتحقيق، وذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق ومنع استغلال الدعم التمويني أو التلاعب بالسلع الأساسية.