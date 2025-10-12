لو رخصتك اتسحبت.. تعرف على طريقة استرجاعها من المرور

في كثير من الأحيان، يتعرض بعض قائدي السيارات لسحب رخص القيادة أو رخص التسيير من قِبل رجال المرور أثناء ضبطهم في أحد الطرق السريعة أو الفرعية، وذلك نتيجة ارتكاب مخالفات مرورية تتفاوت في حدتها، وفي هذا السياق، حددت وزارة الداخلية آلية واضحة لاسترجاع الرخص المسحوبة، وذلك من خلال عدة إجراءات تنظيمية يلتزم بها المخالف.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" خطوات استعادة الرخصة المسحوبة وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للمرور:

الخطوة الأولى: الانتظار وفق المدة المحددة

عقب سحب الرخصة، يحصل السائق على إيصال بالسحب موقّع من الضابط محرّر المخالفة، يتضمن مدة زمنية محددة لاستحقاق الاسترداد، تتراوح عادة ما بين 48 ساعة وحتى أسبوع، وذلك وفقًا لطبيعة المخالفة ونوعها.

الخطوة الثانية: مراجعة إدارة المرور

بعد انقضاء المدة المسجلة بالإيصال، يجب على صاحب الرخصة التوجّه إلى إدارة المرور التابع لها، والتوجه إلى شباك الرخص المسحوبة للاستعلام عن وصول الرخصة من وحدة التحفظ التابعة للقسم الذي قام بسحبها.

الخطوة الثالثة: استلام تقرير السحب

في حال تأكد وصول الرخصة، يقوم الموظف المختص بتسليم صاحب المركبة رقم الصادر، بالإضافة إلى صورة من تقرير السحب المعتمد من الضابط، والذي يُعد أحد المستندات الرسمية المطلوبة في الإجراءات اللاحقة.

الخطوة الرابعة: سداد قيمة المخالفة

يتوجه صاحب الرخصة بعد ذلك إلى نيابة المرور المختصة، لدفع قيمة المخالفة المحررة ضده، وبعد تقديم إيصال السداد، يحصل على رخصته المسحوبة رسميًا.

الاستعلام عن المخالفات إلكترونيًا

كما أتاحت وزارة الداخلية خدمة إلكترونية عبر بوابة مرور مصر، تتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن قيمة المخالفات والتصالح فيها، إلى جانب خدمات دفع إلكتروني متاحة في بعض الحالات.

ويأتي هذا النظام في إطار جهود وزارة الداخلية لتبسيط الإجراءات المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، مع التأكيد على أهمية التزام السائقين بالقوانين المرورية للحد من الحوادث والمخالفات التي قد تؤدي إلى سحب التراخيص أو توقيع عقوبات أكبر.