تأجيل محاكمة 37 متهما بـ "خلية التجمع" لـ26 نوفمبر

كتب- صابر المحلاوي:

06:34 م 11/10/2025

تأجيل محاكمة 37 متهما بـ "خلية التجمع" لـ26 نوفمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 37 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية التجمع"، لجلسة 26 نوفمبر؛ للاطلاع.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

خلية التجمع محكمة الجنايات

