الهيئة الوطنية للانتخابات: 1950 مرشحًا لمجلس النواب حتى اليوم الرابع

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب واصلت أعمالها بانتظام في رابع أيام التقديم، بمقار المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وأوضحت الهيئة أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح اليوم بلغ 113 مرشحًا، ليصل إجمالي المتقدمين منذ فتح باب الترشح إلى 1950 مرشحًا على النظام الفردي، دون تسجيل أي طلبات ترشح على نظام القوائم حتى الآن.

وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات المركزية تابعت سير العمل بلجان تلقي الطلبات على مدار اليوم برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان، ولم يتم رصد أي معوقات أو شكاوى خلال اليوم الرابع.

وأشارت إلى أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح عبر البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة، بهدف رقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا ضمن جهود تطوير العملية الانتخابية وتيسير إجراءات الترشح.