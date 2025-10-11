فيديو مثير| شاب يرش "إسبراي" على أحد المارة والأهالي يتدخلون

كتب– علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استيقاف الأهالي لأحد الأشخاص لقيامه برش "إسبراي" للدفاع عن النفس تجاه أحد المارة بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه أثناء دخول أحد المواطنين (مرشد سياحي – مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) العقار محل سكنه، قام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) باستيقافه ورش "إسبراي" في وجهه، ما دفعه للاستغاثة بالأهالي الذين تمكنوا من استيقاف الأخير.

وبمواجهة المشكو في حقه، تبين أنه تظهر عليه علامات عدم اتزان، وباستدعاء والده قرر أن نجله يعاني من مرض نفسي، وقدم تقريرًا طبيًا بحالته الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

