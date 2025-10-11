فيديو "سرقة شقة في الدقي" يشعل مواقع التواصل.. والداخلية تكشف الحقيقة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، زعم صاحبه تعرض شقته للكسر والسرقة بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه صيدلي مقيم بدائرة القسم.

وتبين من التحريات أن الواقعة تتعلق بخلافات ميراث بينه وبين شقيقه، وأن الطرفين تبادلا الاتهامات بشأن كسر باب الشقة والاستيلاء على المنقولات بداخلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.