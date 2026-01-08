إعلان

سوزي الأردنية تُسدد الغرامة 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها

كتب : أحمد عادل

05:35 م 08/01/2026

البلوجر سوزي الأردنية

سدد دفاع البلوجر «سوزي الأردنية» الغرامة المالية المحكوم بها وقدرها 100 ألف جنيه، تمهيدًا لإجراءات خروجها، وذلك عقب صدور حكم بتخفيف عقوبتها بالحبس لمدة 6 أشهر بدلًا من سنة.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد قضت، بقبول استئناف البلوجر مريم أيمن الشهيرة بـ"سوزي الأردنية" على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقضت مجددًا بالحبس 6 أشهر.

وتقدم دفاع المتهمة بمذكرة استئناف على حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بحبسها سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح اقتصادية، والتي اتهمت فيها البلوجر ببث محتوى يخالف القيم المجتمعية، بهدف تحقيق شهرة زائفة ومكاسب مادية سريعة.

وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام تحقيقًا للردع العام، محذرة من خطورة هذا النوع من المحتوى على الشباب والأطفال وقيم المجتمع.

البلوجر سوزي الأردنية سوزي الأردنية تسدد الغرامة محكمة مستأنف الاقتصادية تخفيف عقوبة سوزي الأردنية

