كتب- أحمد عادل:

كشف مصدر مطلع تفاصيل أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية أمام المحكمة الاقتصادية، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المحكمة قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية إلى جلسة 15 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن أسرة المتهمة فوجئت بتحديد أولى جلسات المحاكمة يوم الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أنها حضرت الجلسة برفقة محامٍ متطوع.

وأضاف المصدر أن المحامي طلب تأجيل القضية للاطلاع والإعلان وتوكيل محامٍ أصيل للدفاع عنها، لافتًا إلى أن المتهمة حضرت إلى مقر المحكمة مرتدية الزي الأبيض المخصص للحبس الاحتياطي، ودخلت في نوبة بكاء عقب إيداعها داخل قفص الاتهام.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامها ببث محتوى يتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

