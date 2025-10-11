كتب- أحمد أبو النجا:

واصلت وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، جهودها في تفعيل إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على مختلف الأقسام التابعة للمصلحة، حيث تم تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لهم بما يضمن سرعة إنهاء خدماتهم في سهولة ويسر.

كما استقبلت أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية بمقراتها، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لهم على الفور.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة نهجها في تبسيط وتطوير الخدمات الأمنية، بما يحقق الراحة للمواطنين ويعكس حرصها على تعزيز البعد الإنساني في العمل الشرطي، باعتباره أحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة.