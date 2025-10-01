إعلان

النيابة تحقق مع متهم هدد جيرانه بأسطوانة غاز في المنيب

كتب : صابر المحلاوي

07:26 م 01/10/2025

النيابة العامة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة في واقعة تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص ممسكًا بأسطوانة غاز ويهدد جيرانه من شرفة منزله بمنطقة المنيب، أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي، وأن الخلافات الأسرية حول الميراث كانت وراء ارتكاب الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع الفيديو المتداول، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان وتحفظت على مقطع الفيديو لفحصه، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، مع استمرار التحقيقات لبيان ملابساتها الكاملة.

