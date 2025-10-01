إعلان

ضبط 6 عناصر إجرامية تخصصوا في سرقات الهواتف والدراجات

كتب : عاطف مراد

05:58 م 01/10/2025

عناصر إجرامية

كتب- عاطف مراد:


واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الإسكندرية، حملاته الأمنية المكثفة لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.


تمكنت الأجهزة من ضبط 6 متهمين شكلوا 3 تشكيلات عصابية متخصصة في ارتكاب وقائع سرقات مختلفة بأسلوب "المغافلة" بمناطق الرمل، باب شرق، وسيدي جابر بالإسكندرية.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب جميع الوقائع، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

