الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بإنهاء إدراج عدد من الإرهابيين على قوائم الإرهاب

كتب : أحمد أبو النجا

03:15 م 01/10/2025

أول جلسة بمحكمة جنح مجمع وادي النطرون الجديدة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن إنهاء آثار قرار الإدراج رقم (21) لسنة 2017، والخاص بإدراج عدد من الإرهابيين، والذي كان قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أغسطس 2017.

وجاء نص القرار على النحو الآتي: "يُنهي العمل بقرار الإدراج رقم (21) لسنة 2017 الصادر من محكمة جنايات القاهرة – الدائرة (16) جنوب – بتاريخ 24 يوليو 2017، في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا (رقم 2 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب)".

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية إدراج عدد من الإرهابيين قوائم الإرهاب

