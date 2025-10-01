كتب – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع، وتمكنت من ضبط صانع محتوى تورط في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام أحد صناع المحتوى بتصوير ونشر مقاطع فيديو يظهر خلالها بصحبة آخر، ويتضمن محتوى يخالف القيم المجتمعية، وذلك بغرض جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

بالفحص، تم تحديد وضبط المتهم (مقيم بمنطقة الشرابية بالقاهرة)، ونجل عمه الذي ظهر برفقته في المقاطع (مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية).

وبمواجهتهما، اعترفا بإدارة الحساب الذي يبث المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية عبر المنصات الإلكترونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

