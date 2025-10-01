أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بالأمير رحيم أغاخان رئيس شبكة الأغاخان للتنمية وذلك بحديقة الأزهر بالقاهرة، فى حضور نخبة من كبار المسئولين بينهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وأشاد محافظ أسوان بالدور الرائد الذي تقوم به شبكة الأغاخان للتنمية من خلال ضخ استثمارات متنوعة، وتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والاقتصادية والمجتمعية خلال الفترة الحالية من بينها تطوير مسجد الطابية، وإضافة اللاندسكيب بالمنطقة المحيطة ، فضلاً عن تطوير حديقة النباتات التاريخية لتحويلها إلى حديقة نموذجية تليق بمكانتها العريقة كأحد أهم المزارات التى تشهد إقبال متزايد عليها من أهالى المحافظة ، وضيوفها من الزائرين ومختلف الأفواج السياحية، مؤكداً على أن محافظة أسوان كانت ولا تزال نموذجاً للشراكة المثمرة مع الشبكة حيث نفذت عدداً من المبادرات والمشروعات المتميزة التى ساهمت فى إحياء الطابع التراثى وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب رفع جودة الخدمات الأساسية، ولذا فالمحافظة حريصة على مواصلة التعاون الوثيق مع شبكة الأغاخان، وتوسيع نطاق منظومة العمل ليشمل مجالات أكثر اتساعاً فى المرحلة المقبلة بما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية ورؤية "مصر 2030 "، ويحقق التكامل مع الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، ودفع عجلة التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.

وأعرب الأمير رحيم أغاخان عن تقديره العميق للدولة المصرية وقيادتها السياسية ، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لما توفره من دعم وتعاون يتيح لشبكة الأغاخان القيام بدورها التنموى بفاعلية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية ستشهد تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات الإستراتيجية بما يساهم فى دعم التنمية المستدامة ، وتطوير المجتمعات المحلية ، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية لمصر .