ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 5 ملايين جنيه
كتب : علاء عمران
مبلغ مالي
كتب-علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولات للإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ضبطت قضايا بإجمالي تعاملات وصلت إلى نحو 5 ملايين جنيه.
وشملت التحركات الأمنية ملاحقة متهمين متورطين في التعامل خارج السوق الرسمية، سواء من خلال البيع المباشر للمواطنين أو عبر قنوات غير قانونية، بالمخالفة لأحكام القانون.
اقرأ أيضا:
تحرش علني في الشارع.. الداخلية تكشف ملابسات "فيديو سيدة منيا القمح"
استثمار وهمي و أرباح مشبوهة.. سقوط "عصابة أكتوبر" في قبضة الأمن
"أنت فلاح من المنوفية".. أول بيان من الداخلية بشأن فيديو "وصلة دهشور" المثير للجدل
جريمة الصباح المظلم بفيصل.. الزوج طعن زوجته وأحرقها ثم أنهى حياته بطريقة مأساوية
"غلطوا في العنوان أثناء بحثهم عن سيدة بعد سهرة".. ماذا حدث داخل شقة محامي حلوان؟