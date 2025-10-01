ضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولات للإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ضبطت قضايا بإجمالي تعاملات وصلت إلى نحو 5 ملايين جنيه.

وشملت التحركات الأمنية ملاحقة متهمين متورطين في التعامل خارج السوق الرسمية، سواء من خلال البيع المباشر للمواطنين أو عبر قنوات غير قانونية، بالمخالفة لأحكام القانون.