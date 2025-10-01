كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات المقطم، اليوم الأربعاء، بمعاقبة "أحمد أبو المجد"، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، بالسجن 3 سنوات في اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، على خلفية اعتدائه على طالب باستخدام عصا بيسبول أمام مدرسة بالمقطم.

وفي وقت سابق، كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة اعتداء "أ. أ"، المعروف بـ"طفل المرور"، على طالب بالمقطم، أن صديق المتهم اتصل به وأخبره أن شقيقته تعرضت للمضايقة على يد أحد الطلاب، وطالبه بالحضور لمكان الواقعة.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7876 لسنة 2025، إنه تحرك هو وصديقه "إبراهيم" بسيارتهما، والتقيا بصديقهما "طوني"، وتوجهوا جميعًا إلى مكان الواقعة، وعند وصولهم بدأ صديقه "طوني" بالاعتداء على الطلاب المتواجدين.

وتابع أنه عثر على عصا بيسبول في حقيبة السيارة، فقام هو الآخر بالاعتداء على الطلاب بالعصا، وأثناء ذلك ضرب المجني عليه "يوسف" على رأسه دون قصد، ولاذوا بالفرار من مكان الواقعة.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وتنقل بين عدة أماكن للهروب من الأجهزة الأمنية بمساعدة بعض أصدقائه، قبل أن تتمكن قوة أمنية من ضبطه في منزل جدته بمدينة نصر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة بين عدد من الطلاب بمنطقة المقطم.

وتبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 21 مايو الماضي، حيث تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول يضم 3 طلاب أُصيب اثنان منهم بجروح قطعية وكدمات متفرقة، والطرف الثاني يضم 4 طلاب، من بينهم طالبة.

