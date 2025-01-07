"انزل دور على شغل".. ابن يعاقب أبيه المسن بطعنات سكين في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

لم يتحمل شاب ثلاثيني توبيخ والده له لفشله عن إيجاد فرص عمل مناسبة تعينه على أعباء الحياة، فقد عقله واستل سكينًا مسددًا طعنة تلو أخرى لجسد أبيه ليرقد في المستشفى بين الحياة والموت.

شروع في قتل دارت أحداثه داخل شقة بسيطة ببولاق الدكرور غرب الجيزة سطرته سجلات نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات قبل إبلاغ مأمور القسم بالواقعة.

التحريات الأولية للمقدم أحمد عصام رئيس المباحث بينت أن مشادة كلامية نشبت بين مسن "مصاب طعنات متفرقة بالجسم" وابنه؛ بسبب انتقاد الأب لاستسلام فلذة كبده للبطالة مطالبًا إياه بالتحرك والسعي "انزل دور على شغل خليك تبقى بني أدم محترم".

بتفنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي استعلمت عن حالة المصاب.