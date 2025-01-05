بسبب خلاف على الأجرة.. المشدد 15عامًا لـ "سائق توك توك" قتل شابًا في منشأه ناصر

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15عامًا، لسائق "توك توك" قتل شابًا خلال مشاجرة نشبت بينهما في منطقة منشأة ناصر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، قام بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض مطواة على المجني عليه بسبب خلاف بينهم حول أجرة التوك توك قيادة المتهم.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية قد اقترنت بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان حاز المتهم بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أحرز سلاح أبيض مطواة قرن غزال بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلًا.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم سائق توك توك وشخص بسبب خلافهما حول الأجرة، قام على أثرها الأول بطعن الأخير طعنات متفرقة فأسقطه غارقًا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.