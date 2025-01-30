حيثيات وقف قرار اعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تضمن اعتبار التابلت المدرسي عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وذلك في الدعوى المقامة من عدد من أولياء الأمور ضد الوزارة شكلًا وحكمت بوقف تنفيذ القرار.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفًا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.

أضافت أن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب من هذا القرار ثبت للمحكمة من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه.

بينت المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت في وقت سابق أن تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي إجباريًا وليس اختياريًا. وأوضحت وزارة التعليم أن التابلت المدرسي للمرحلة الثانوية هو بديل للكتب الدراسية والامتحانات الورقية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الحكومية، ويتم عقد الامتحانات إلكترونيًا للطلاب.