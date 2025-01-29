حكم قضائي يلغي قرار وزير التعليم باعتبار التابلت عهدة على الطالب وولي أمره

كتب محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، إن محكمة القضاء الإداري ألغت قرار اعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر والالتزام بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليها بعد انتهاء الدراسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت في وقت سابق أن تسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي إجباريًا وليس اختياريًا. وأوضحت وزارة التعليم أن التابلت المدرسي للمرحلة الثانوية هو بديل للكتب الدراسية والامتحانات الورقية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الحكومية، ويتم عقد الامتحانات إلكترونيًا للطلاب.