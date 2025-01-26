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"ربطه بحبل وسحله بعربيته".. مهندس يتسبب في نفوق كلب بالشيخ زايد

07:48 م الأحد 26 يناير 2025

كلب ضال

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كتب - محمد شعبان:

فيديو صادم حظي بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص تجرد من مشاعر الإنسانية وسحل كلبا ضالا بعد ربه بمؤخرة سيارته حتى تسبب في نفوقه.

شاهد عيان وثق المشهد بهاتفه وتوجه إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد لتحرير محضر ضد سائق سيارة ملاكي اتهمه بربط كلب ضال بحبل من عنقه بمؤخرة السيارة وسحله مما أدى إلى نفوقه.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة (مهندس كهرباء)، وبمواجهته أرجع سبب فعلته إلى محاولة الكلب الاعتداء على الأطفال بالمنطقة محل سكنه.

تحرر محضر بالاوقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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