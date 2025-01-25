النيابة العامة تعلن فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية

كتب- أحمد أبوالنجا:

تعلن النيابة العامة بالتعاون مع جامعة عين شمس – كلية الحقوق عن فتح باب التقدم لبرنامج "ماجستير الملكية الفكرية"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، وفقًا للضوابط والشروط التالية:

يمنح المُلتحق بالبرنامج درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، والتي تؤهله للتسجيل للحصول على درجة الدكتوراه. علمًا بأنه سيتم تكريم أوائل الخريجين.

سيتم عقد المحاضرات بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق من قِبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس والمتخصصين، بواقع يومين من كل أسبوع في فترة مسائية، وفقًا لما سيُعلن لاحقًا بجدول المحاضرات.

الدراسة بواقع عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة (30 ساعة)، حيث يشمل العام الدراسي الأول محاضرات للمواد العلمية والاختبارات التحريرية بمقر المعهد، ويخصص العام الدراسي الثاني لتجهيز ودراسة ومناقشة الرسالة للتخرج والحصول على درجة الماجستير.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الليسانس في الحقوق بحد أدنى تقدير "جيد" من خريجي كليات الحقوق أو الشرطة أو الشريعة والقانون أو الجامعات الخاصة.

سيتم فتح باب التقدم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى 10 فبراير 2025، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي.

المستندات المطلوبة للالتحاق:

طلب التحاق موقع من طالب الالتحاق.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة كارنية وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة والقضاة.

صورة ضوئية من شهادة التخرج لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية، وصورة رسمية من شهادة التخرج لغير أعضاء الهيئات القضائية.

تقديم سيرة ذاتية واجتياز مقابلة شخصية بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.