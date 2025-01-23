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الداخلية تضبط 3 شركات سياحية ومكتب للنصب على المواطنين

12:20 م الخميس 23 يناير 2025

حملة أمنية

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كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 شركات ومكتب سياحي يعملون دون ترخيص، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي.

كشفت تحريات قطاعي مباحث الوزارة وشرطة السياحة والآثار قيام تلك الشركات والمكتب بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها مرخصة. ورصدت التحريات قيامهم بجمع أموال من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية، بينما تبين أن نشاطهم غير قانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقرات تلك الشركات والمكتب، والتي تبين أنها شقق مستأجرة، وعُثر بداخلها على مضبوطات تشمل تأشيرات عمل بالخارج، إعلانات عن برامج سياحية، استمارات حجز فنادق، وإيصالات استلام نقدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع تكثيف الجهود الأمنية لضبط الأنشطة المخالفة في القطاع السياحي، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع محاولات النصب والاحتيال.

حملة أمنية وزارة الداخلية شركات سياحية
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