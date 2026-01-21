تفاصيل القبض على صانع المحتوى الأسطى ناصر وآخر بال

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى الشهير بــ"الأسطى ناصر" وآخر بنشر مقاطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما صانع محتوى والقائم على إدارة الصفحات المشار إليها، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

