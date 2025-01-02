لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"قتلها وبلغ أبوه".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالدقي

01:51 م الخميس 02 يناير 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياة زوجته بوصلة ضرب بسبب خلافات زوجية بالدقي.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي بينت أن المجني عليها تعرضت لضرب مبرح على يد زوجها أودت بحياتها.

بتقنين الإجراءات تمكن معاون المباحث من ضبط المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة واكتفائه بإبلاغ أبيه عن فعلته.

تحرر محضر بالواقعة وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتشريح.

مقتل ربة منزل جريمة قتل شرطة النجدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
علاقة مُحرمة تنتهي في قبر بالصحراء.. قصة مقتل فتاة وعشيقها على يد أسرتها بالمعادي

إعلان

إعلان

الثانية خلال ساعات.. الاستقالات تضرب نقابة الأطباء بعد تأجيل "العمومية الطارئة"
تنظيم الاتصالات: رسائل للمواطنين بقيمة جمارك الهاتف المحمول الأسبوع المقبل
مصر 2025.. ماذا ينتظر الاقتصاد وأفضل وسيلة لاستثمار أموالك؟