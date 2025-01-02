"قتلها وبلغ أبوه".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالدقي

كتب - محمد شعبان:

أنهى شاب حياة زوجته بوصلة ضرب بسبب خلافات زوجية بالدقي.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي بينت أن المجني عليها تعرضت لضرب مبرح على يد زوجها أودت بحياتها.

بتقنين الإجراءات تمكن معاون المباحث من ضبط المتهم بعد فراره من مسرح الجريمة واكتفائه بإبلاغ أبيه عن فعلته.

تحرر محضر بالواقعة وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتشريح.