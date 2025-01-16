ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم ومصادرة 2.5 مليون قطعة

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف نشاط عامل يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم.

أسفرت تحريات قطاع الأمن العام، عن تورط المتهم في تصنيع كميات كبيرة من الألعاب النارية بأشكال وأحجام متنوعة داخل ورشته بهدف الاتجار بها لتحقيق مكاسب مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات الورشة وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته قرابة 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.

بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.