السجن 10 سنوات لعامل هتك عرض طفلة داخل مصعد في عابدين

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار وائل زهران، بمعاقبة عامل بالسجن 10 سنوات بتهمة هتك عرض طفلة داخل المصعد.

كان قسم شرطة عابدين، تلقى بلاغا من والد طفلة اتهم فيه عامل بشركة بالتعدي على طفلة، وتم القبض على المتهم بتهمة هتك العرض بعدما تعرفت عليه الطفلة المجني عليها في سرايا النيابة.

أنكر المتهم ارتكابه الواقعة واعترف بأنه قام بتقبيل الطفلة لأنها من سن ابنته، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالته للجنايات وأصدرت قرارها المتقدم.