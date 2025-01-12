قرار من النيابة ضد عصابة سرقة الذهب بالتجمع الخامس

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالتجمع الخامس.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة بعض المشغولات الذهبية من شقة سكنية خاصة بإحدى السيدات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهما بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتصرفهما في باقي المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية "جواهرجي"، مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.