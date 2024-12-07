النيابة العامة تُجري معاينة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت النيابة العامة، بناءً على ما رصدته من تداول منشور يتضمن استغاثة بعض المواطنين من وجود عدد من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، أنها باشرت التحقيقات.

وقالت النيابة العامة في بيان لها اليوم السبت، إنه انتقل فريق بمرافقة المختصين من حي وسط الإسكندرية وإدارة الحماية المدنية لإجراء المعاينة، حيث تبين وجود بعض التصدعات في مسجد وثلاثة عقارات.

وعليه، تم تكليف إدارة الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تلك العقارات والمناطق المحيطة بها، بما يضمن سلامة المواطنين والمارة.

وأمرت النيابة العامة بإعداد تقرير مفصل من مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية بشأن معاينة تلك المباني، وفحص ملفات تراخيصها، وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، والقرارات الصادرة بشأن ترميمها أو هدمها، والمسؤول عن تنفيذ هذه القرارات. وجارٍ استكمال التحقيقات.