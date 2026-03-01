إعلان

محاكمة 6 متهمين في قضية خلية بولاق أبو العلا بتهم الإرهاب

كتب : صابر المحلاوي

05:00 ص 01/03/2026

أرشيفية

كتب- صابر المحلاوي:
تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية بولاق أبو العلا".

تفاصيل الاتهامات في قضية خلية بولاق أبو العلا

وأوضح أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى 16 فبراير 2021، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية داخل مصر وخارجها، وكان الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأهدافها، والتحقوا بجماعة خارجية تُعرف بـ"جبهة النصرة"، كما وُجه للمتهم الثاني تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

جنايات بدر محاكم بدر خلية بولاق أبو العلا

