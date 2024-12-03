بتهمة النصب.. الداخلية تضبط 9 شركات سياحية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 شركات سياحية تعمل بدون ترخيص.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عن قيام هذه الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج سياحية متنوعة، مُضللين إياهم بأنها شركات مرخصة، وهو ما تبين خلافه تمامًا.

وأوضحت التحقيقات أن القائمين على تلك الشركات والمكاتب كانوا يروجون لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمون شققًا مستأجرة لفترات مؤقتة كمقرات لإدارتها.

بناءً على ذلك، تم تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، وضُبط القائمون على تلك الشركات. وعُثر داخلها على العديد من المضبوطات، أبرزها: أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب، صور جوازات سفر للمواطنين، تأشيرات سفر، عقود رحلات دينية، برامج سياحية متنوعة، دفاتر إيصالات استلام نقدية، أوراق حجز فنادق سياحية، لافتات دعائية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهاز كمبيوتر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.