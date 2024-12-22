ضبط 8 شركات سياحية وهمية بتهمة النصب على المواطنين

كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص"، والتي أسفرت عن ضبط 8 شركات ومكاتب خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 شركات و2 مكتب "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها في شقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات، أبرزها: (أختام خاصة بالشركات والمكاتب - صور جوازات سفر لأجانب - تذاكر طيران - مجموعة من كروت الدعاية - تأشيرات زيارة - دفاتر إيصالات استلام نقدية - برامج عمرة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).