"جثة في السجادة".. قرار عاجل من النيابة في جريمة "شقة المنيب"

كتب ـ رمضان يونس:

أحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول النيابة جنوب الجيزة الكلية، "إبراهيم.ح" المتهم بقتل صديقه، داخل غرفته والتخلص من جثته في سجادة وإلقائها أمام شقة الجيران في منطقة المنيب إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة تحقيقاتها بالقضية رقم 14554 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة والمُقيدة برقم 5082 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "إبراهيم.ح"، تهمة قتل المجني عليه "محمد عباس"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلاف نشب بينهما، فانطلق و أستل من المطبخ سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى سدد إليه عدة طعنات نافذة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال والدة الضحية "مرفت ع"، والتي أكدت أنها حال تواجدها بمسكنها تنامي إلى سمعها صوت إستغاثة فتوجهت لمصدره فشاهدت نجلها "محمد" مسجى على ظهره غارقا في دمائه و ينزف من عدة طعنات على سلم العقار سكنها، فاستغاثت بالأهالي فحضر إليها صديقين للمجني عليه وقاموا باصطحابه إلى المستشفى برفقتها و بالوصول تبلغ لهم بوفاة المجني عليه متأثرا بإصابات طعنية.

تحريات رجال المباحث توصلت إلى أن خلاف نشب بين المجني عليه و المتهم، إذ بادر الأخير صديقه، بوابل طعنات بسلاح أبيض "سكين" في البطن والصدر والظهر فحدثت إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك التعدي عليه و إزهاق روحه.

وثبت بمناظرة النيابة العامة للجثمان؛ إصابة المجني عليه "محمد عباس" بستة عشر جرح نافذين بمنطقة الصدر والبطن كما تبين وجود أربعة جروح نافذة بمنطقة الظهر، إذ تبين أن الإصابات هي إصابة حيوية حديثة في الأصل ذات طبيعة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة و الطعن بجسم أو أجسام صلبة ذو حافة حادة أيٌا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل سلاح أبيض "سكين".