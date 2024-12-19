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مصادرة 5.5 مليون قطعة ألعاب نارية في قنا الإسكندرية

06:09 م الخميس 19 ديسمبر 2024

أحد المتهمين

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القاهرة - مصراوي:

صادرت الأجهزة الأمنية 5.5 مليون قطعة ألعاب نارية في محافظتي قنا والإسكندرية.

تمكن قطاعا الأمن العام والاقتصادي بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مالكى مخزنين بدون ترخيص بقنا والإسكندرية.

التحريات أثبتت مزاولتهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى االإتجار بالألعاب النارية وبحوزتهما 5,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مادية، وتحرر المحضر اللازم.

شماريخ ألعاب نارية الداخلية الأمن العام الأمن الاقتصادي قنا الإسكندرية
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