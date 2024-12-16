"دماء في جزيرة الشيطان".. الداخلية تكشف كواليس مداهمة بؤرة إجرامية في أسيوط

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية لإحدى البؤر الإجرامية في جزيرة بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة واستهداف البؤر الإجرامية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية ، ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات.

كما قامت قوات الأمن بإزالة 6000 شجرة من نباتي البانجو والأفيون المزروعة داخل الجزيرة التي أطلق عليها بعض الأهالي لقب جزيرة "الشيطان"، لما يجرى على أرضها من جرائم أبرزها زراعة مخدرات والإتجار بها والسلاح المنتشر بها، إلى أن تمكنت قوات الأمن من تطهيرها، وإعادة الأمن إليها.