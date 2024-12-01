قبل ثاني جلسات محاكمته.. كيف أنهى "ناصر" حياة "حمص" مالك مقهي أسوان بالكوربة؟

كتب- أحمد عادل

تنعقد محكمة جنايات شمال القاهرة في العباسية، اليوم الأحد، لنظر ثاني جلسات محاكمة "ناصر" المتهم بقتل مالك مقهى أسوان في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.

وحصل "مصراوي" على نسخة من تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل مالك مقهى أسوان في الكوربة، وجاءت أقوال المتهم كالآتي:

وقال المتهم "ناصر"، إنه كانت هناك خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه "محمد عبد الرازق" وشهرته "حمص" مالك مقهى أسوان الشهيرة بمنطقة الكوربة، وحدثت بينهما مشاجرة في وقت سابق، حصل على إثرها حكم قضائي ضده بالحبس سنة.

وتابع المتهم أقواله في تحقيقات النيابة العامة، قائلاً إن "حمص" يمتلك حصة من العقار الكائن به محل العصائر ملك المتهم ويريد طرده منه، وهناك خلافات وقضايا بينه وبين مالك العقار.

وأضاف "ناصر"، أنه في يوم الواقعة فوجئ بالمجني عليه قادمًا لمحل العصائر الخاص به، وقام بسبه والصراخ عليه، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها المتهم بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" أودت بحياته في الحال.

وأنهى المتهم أقواله في تحقيقات النيابة العامة، قائلاً: "أنا وحمص في مشاكل كتير بينا بسبب محل العصائر بتاعي والقهوة بتاعته، وأنا كنت قرفان منه بسبب المشاكل فضربته بالمطواة لحد ما مات، وقولتله أنت اللي خلتني أعمل فيك كده".