أعلنت جامعة القاهرة أنه وفي إطار الخطة الاستراتيجية لها التي ترتكز أحد محاورها علي تطوير القدرات الإدارية داخل الجامعة، اُختتمت فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الجامعة ضمن برنامج موسع لتدريب وتأهيل القيادات والكوادر الإدارية، وضمت الدورة 53 من مديري العموم وأمناء الكليات، واستمرت على مدار خمسة أيام، بالتعاون بين وحدة التدريب وتنمية المهارات بالجامعة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الفترة المقبلة تشهد إطلاق برنامج موسع للتدريب والتأهيل في مختلف القطاعات الإدارية بالجامعة، مشددًا على أن تطوير الأداء لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية تفرضها متطلبات المرحلة والتحول المؤسسي الشامل الذي تنتهجه الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن مقابلات لجنة القيادات للمرشحين لشغل المناصب الإدارية كشفت بوضوح عن وجود احتياجات فعلية وملحة للتدريب والتأهيل في الجوانب الإدارية والقيادية، وهو ما تتعامل معه إدارة الجامعة بمنتهى الجدية والمسئولية، انطلاقًا من إيمانها بأن شغل المواقع القيادية يقتضي تأهيلًا مناسبا يوازي حجم المسئوليات والتحديات.

وأضاف الدكتور عبدالصادق أنه أصدر توجيهات واضحة إلى أمين الجامعة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم بضرورة تقليص الفجوة بين الطموح المؤسسي ومستوى الأداء التنفيذي، عن طريق إطلاق برامج تدريب وتأهيل شاملة ومتطورة، بشكل دوري ومكثف، تغطي جميع منتسبي الجامعة، بما يضمن تحقيق أداء يواكب طموحاتها الاستراتيجية، مشددا على أن التقييم المستمر سيكون جزءًا أصيلًا من هذه البرامج التدريبية لضمان تحقيق أثر فعلي داخل بيئة العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد سليمان، مدير مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، أن الدورة التدريبية التي نظمتها الجامعة تتسق مع معايير الجودة المؤسسية ومتطلبات الاعتماد، مؤكدًا مواصلة المركز دوره في دعم قطاعات الجامعة المختلفة من خلال برامج تدريبية متخصصة تسهم في نشر ثقافة الجودة وتطوير الأداء الإداري، لافتًا إلى أن التعاون مع وحدة التدريب وتنمية المهارات يعكس التكامل المؤسسي داخل الجامعة، ويعزز من كفاءة منظومة العمل الإداري بما يتماشى مع أفضل الممارسات الحديثة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة سالي فريد، رئيس وحدة التدريب بالمركز، أن البرنامج التدريبي صُمم وفق احتياجات فعلية تم رصدها داخل القطاعات الإدارية، وركز على تنمية المهارات العملية في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأزمات، والتحول الرقمي، والسلوك الوظيفي، بما يضمن تحقيق أثر تدريبي ملموس في بيئة العمل، مشيرًة إلى أن وحدة التدريب ستواصل تقديم برامج نوعية تسهم في تطوير القيادات الإدارية القادرة على مواكبة تحديات المرحلة المقبلة ودعم مسيرة التطوير المُستدام داخل جامعة القاهرة.

وفي ختام فعاليات الدورة التدريبية، قام الدكتور محمد سامي عبدالصادق بتوزيع الشهادات علر المتدربين، كما تم التقاط الصور التذكارية معهم، مشيدًا بحرصهم على الاستفادة من البرنامج التدريبي، ومؤكدًا استمرار الجامعة في تنفيذ حزم تدريبية متخصصة تستهدف مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة التميز المؤسسي.

جدير بالذكر، أن الدورة التدريبية شارك في تقديمها نخبة من أساتذة الجامعة والخبراء، وهم :د.هيثم حمزة،ود. هبه حمامه، ود.دينا حسين، والمستشار أحمد عبد الله، ود.راندا جلال.