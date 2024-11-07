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مقتل 4 أشخاص من عائلة نصر الله في لبنان

12:21 م الخميس 07 نوفمبر 2024

حزب الله اللبناني

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القاهرة- مصراوي

قتل 4 أفراد من عائلة الأمين العام لحزب الله اللبناني السابق حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان، حسب ما أفاد به مراسل قناة روسيا اليوم.

ويقول مراسل قناة روسيا اليوم، إن القتلى هم عم نصرالله وأولاد عمه وحفيدهم، مبينا أن الغارة استهدفت منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية.

وتم اغتيال حسن نصر الله في غارة إسرائيلية، بضربات غير مسبوقة منذ عام 2006 شنتها إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية، حيث تم إسقاط قنابل تزن أكثر من 2000 رطل.

حزب الله اللبناني حسن نصر الله غارة إسرائيلية
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