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إصابة 4 أشخاص بينهم 3 سعودين في حادث بـ"صحراوي زايد"

10:29 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

انقلاب سيارة ملاكي -أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 سعوديين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو 54.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي اتجاه القاهرة، فقد السائق سيطرته على عجلة القيادة.

انقلاب السيارة أدى أدى إلى سقوط 4 مصابين بينهم 3 يحملون الجنسية السعودية -سيدة وشابين- وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق.

انقلاب سيارة ملاكي 3 سعودين إصابة 4 أشخاص حادث بصحراوي زايد
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