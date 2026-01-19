ضبط تاجري ملابس أجبرا أجنبيا على توقيع إيصالات أمانة بالخليفة

كشفت التحريات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من عامل يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بتضرره من تاجرى ملابس "أحدهما يحمل جنسية ذات الدولة" قاما بإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وإقراري استلام بضائع لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (3 إيصال أمانة ، 2 إقرار استلام بضاعة مزيلين بتوقيع المجنى عليه).

كما اتهما المُبلغ بالنصب عليهما فى مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.