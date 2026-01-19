إعلان

ضبط تاجري ملابس أجبرا أجنبيا على توقيع إيصالات أمانة بالخليفة

كتب : مصراوي

06:34 م 19/01/2026

المتهمون

كشفت التحريات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من عامل يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بتضرره من تاجرى ملابس "أحدهما يحمل جنسية ذات الدولة" قاما بإكراهه على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وإقراري استلام بضائع لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (3 إيصال أمانة ، 2 إقرار استلام بضاعة مزيلين بتوقيع المجنى عليه).

كما اتهما المُبلغ بالنصب عليهما فى مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خطف إيصال أمانة إيصال استلام بضاعة تاجر ملابس عامل أجنبي الخليفة نصب

