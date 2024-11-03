القبض على السائق صاحب واقعة عبور كوبري المشاة بسيارة ميكروباص

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبري مخصص لعبور المشاة بالقليوبية، وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، متضمناً قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى كوبري مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد، وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية)، وتبين انتهاء رخصتي "القيادة والتسيير".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والإدارية حيال السيارة وقائدها.