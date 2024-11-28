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النيابة تستمع لأقوال "إبراهيم فايق" في واقعة التسريب الصوتي لحكم الـVAR

04:31 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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كتب - أحمد عادل:

استمعت النيابة العامة بالتجمع الخامس، لأقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في البلاغ المقدم من الحكم "محمد عادل" بواقعة التسريب الصوتي لحكم الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

واستمعت نيابة الشؤون الاقتصادية المنعقدة في التجمع الخامس، إلى أقوال الحكم "محمد عادل" في البلاغ المقدم منه ضد برنامج الكورة مع فايق، بشأن أزمة التسريب الصوتي بينه وبين حكم الـVAR، في مباراة الزمالك والبنك الأهلي الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

وانصرف الحكم "محمد عادل" من سرايا النيابة عقب الاستماع لأقواله، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيق في البلاغ المقدم منه.

وعلق الحكم محمد عادل، على التفريغ الصوتي المسرب له مع ميدو سلامة حكم تقنية الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى من الدوري المصري، لحظة احتساب ركلة جزاء لصالح ناصر منسي، سجل منها عبدالله السعيد هدف الفوز للأبيض.

وقال محمد عادل في تصريحات عبر برنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس، إن الصوت المسرب له من مباراة الزمالك والبنك الأهلي ليس له، وسيتوجه إلى النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع.

إبراهيم فايق التسريب الصوتي لحكم الـVAR النيابة العامة
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