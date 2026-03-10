كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة "ربع نقل" وهو يصطدم بأحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته بمحافظة المنوفية.

بلاغ المستشفى والشهود

وتبين أنه بتاريخ 27 فبراير الماضي، ورد لمركز شرطة تلا إخطار من إحدى المستشفيات باستقبال موظف بالمعاش مصاب بكسور وكدمات، توفي عقب وصوله.

وبسؤال شاهدي الواقعة، وهما طالب ونجل المتوفى، أفادا أن السيارة اصطدمت بالمتوفى حال عبوره الطريق بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، فر القائد هاربا مترجلا تاركا سيارته.

ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة في حينه، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وعلل هروبه خشية مساءلته قانونيا.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.