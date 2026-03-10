إعلان

قطر تحذر من كارثة إنسانية جراء استهداف البنية التحتية المدنية

كتب : وكالات

04:18 م 10/03/2026

ماجد بن محمد الأنصاري

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن الهجمات على البنية التحتية الإقليمية من كلا طرفي النزاع تُعدّ "سابقة خطيرة"، وأنها ستُسبب خسائر اقتصادية في المنطقة و"تداعيات عالمية".

كما أكد الأنصاري أن أي ضربات تستهدف البنية التحتية المدنية الحيوية، مثل محطات تحلية المياه، سواء في إيران أو في الخليج، ستؤدي إلى "كارثة إنسانية".

وأضاف: "لا ينبغي بأي حال من الأحوال مهاجمة المدنيين في المدن". وأكد للصحفيين أن الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة ودول أخرى ليست موضع شك.

وعند سؤاله عما إذا كانت أي مرافقة بحرية ستُسهم في حلّ أزمة عبور مضيق هرمز، قال الأنصاري: "الحل الأمثل هو وقف الهجمات على منشآتنا للطاقة".

وأكد الأنصاري أن جميع النزاعات قابلة للحل عبر المفاوضات، وأن قنوات الاتصال بين قطر وإيران لم تُقطع، لكن الدوحة لا تستطيع التوسط عندما تتعرض لهجوم إيراني.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج قطر

