كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط صاحب مركز لتعبئة السلع الغذائية، كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، يقوم بتعبئة السكر الحر بدون ترخيص وبدون الالتزام بالاشتراطات الصحية.

تفاصيل المضبوطات

وعثر داخل المركز على 89.5 طن سكر حر معبأ داخل عبوات مدون عليها أسعار تزيد عن المقرر، تمهيدا لطرحها في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وتأتي هذه الحملة في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلك.