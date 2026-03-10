كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

نتائج الحملات الأمنية

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 68 قضية، ضُبط خلالها أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.

وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها.