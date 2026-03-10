أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه من عدم وجود خطة واضحة لإنهاء الحرب، رغم إشارته إلى أنه يتفق مع عدد من أهداف الحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال ميرتس إن "المزيد من الأسئلة تطرح مع كل يوم من أيام الحرب"، مضيفاً أن القلق الأكبر يتمثل في غياب خطة مشتركة تبدو قادرة على إنهاء الصراع بسرعة وبشكل مقنع.

وأكد أن ألمانيا وأوروبا لا مصلحة لهما في حرب مفتوحة أو طويلة الأمد، كما أنهما لا ترغبان في رؤية تفكك وحدة الأراضي الإيرانية.

وأشار المستشار الألماني إلى أنه يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمل في أن تنتهي الحرب سريعاً، لافتاً إلى أنه في حال تحقق ذلك فمن المتوقع أن تعود أسواق النفط والطاقة إلى الاستقرار قريباً.

وأضاف أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد مبرر للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.