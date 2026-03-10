إعلان

المستشار الألماني يعرب عن قلقه من غياب خطة واضحة لإنهاء الحرب

كتب : د ب أ

04:19 م 10/03/2026

فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه من عدم وجود خطة واضحة لإنهاء الحرب، رغم إشارته إلى أنه يتفق مع عدد من أهداف الحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال ميرتس إن "المزيد من الأسئلة تطرح مع كل يوم من أيام الحرب"، مضيفاً أن القلق الأكبر يتمثل في غياب خطة مشتركة تبدو قادرة على إنهاء الصراع بسرعة وبشكل مقنع.

وأكد أن ألمانيا وأوروبا لا مصلحة لهما في حرب مفتوحة أو طويلة الأمد، كما أنهما لا ترغبان في رؤية تفكك وحدة الأراضي الإيرانية.

وأشار المستشار الألماني إلى أنه يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمل في أن تنتهي الحرب سريعاً، لافتاً إلى أنه في حال تحقق ذلك فمن المتوقع أن تعود أسواق النفط والطاقة إلى الاستقرار قريباً.

وأضاف أن هذا الأمر يعني أنه لا يوجد مبرر للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس إيران وأمريكا. حرب إيران الحرب على الخليج إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فنانة استعراضية.. تعرف على ضيفة حلقة الليلة من "رامز ليفل الوحش"
دراما و تليفزيون

فنانة استعراضية.. تعرف على ضيفة حلقة الليلة من "رامز ليفل الوحش"
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
أخبار مصر

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
أخبار المحافظات

التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين