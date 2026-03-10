إعلان

تحذير من تريند "سلك المواعين المشتعل".. سبّب "إصابات خطيرة"

كتب : أحمد جمعة

04:26 م 10/03/2026

الدكتورة هبة السويدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذرت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق من انتشار تريند خطير على منصة تيك توك خلال شهر رمضان، يقوم فيه بعض الشباب بإشعال سلك المواعين وتدويره في الهواء، الأمر الذي تحول من مقاطع فيديو متداولة إلى حوادث حقيقية مؤلمة، كان آخر ضحاياها طفل صغير لم يتجاوز عامه الثاني.

وقالت السويدي، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، إن هذا التريند بدأ ينتشر مع بداية شهر رمضان، مؤكدة أن ما يبدو للبعض "مغامرة أو لعبة" على مواقع التواصل الاجتماعي قد يحمل عواقب كارثية على أرض الواقع.

وأضافت: "من أول رمضان ظهر تريند خطير على تيك توك وهو اللعب بسلك المواعين وإشعاله بالنار. وكالعادة للأسف الترند بدأ يسبب حوادث حقيقية ومؤلمة".

وكشفت السويدي عن حالة الطفل "عمر"، البالغ من العمر عامين، الذي أصبح أحد ضحايا هذا التريند، بعدما تصادف مروره في الشارع مع مجموعة من الشباب كانوا يشعلون سلك المواعين ويديرونه في الهواء.

وقالت: "الطفل عمر، عنده سنتين، أصبح واحد من ضحايا الترند اللي مش لاقية عنه كلمة توصفه. كان ماشي مع والدته في الشارع، وجنبه شباب مولعين نار في سلك المواعين وبيِلفوه، والنار مسكت في لبس عمر وأدت إلى إصابته بحروق شديدة في أجزاء كبيرة من جسمه".

وأوضحت أن الإصابات لم تقتصر فقط على الحروق الجسدية، بل امتدت لتشمل آثارًا نفسية صعبة، حيث يعاني الطفل من حالة ذعر وصدمة نفسية، يعمل فريق العلاج النفسي في مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق على مساعدته لتجاوزها.

وأكدت السويدي أن سلك المواعين ليس لعبة كما يعتقد البعض، موضحة أن إشعاله يحوّله إلى جمرات ملتهبة تتطاير بسرعة كبيرة، ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى الملابس أو الجسم، متسببة في حروق شديدة خلال ثوانٍ معدودة.

واختتمت رسالتها بمناشدة للجمهور قائلة: "سلك المواعين مش لعبة. لما بيتم إشعاله بالنار بيتحول إلى جمرات ملتهبة بتنتشر بسرعة، والنار بتنتقل بسهولة للهدوم والجسم وبتسبب حروق شديدة في ثواني. أرجوكم كفاية تريندات مؤذية بيروح ضحيتها أطفال وناس بريئة.. كفاية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هبة السويدي مستشفى أهل مصر سلك المواعين المشتعل حروق الأطفال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
شئون عربية و دولية

هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أخبار المحافظات

ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات
مصراوى TV

بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. وضع ملصق التعريفة الجديدة على سيارات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين