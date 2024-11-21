الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 8 ملايين جنيه

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن، جهودها في متابعة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويج المخدرات.

وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة في عدة محافظات.

في مديرية أمن أسيوط، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية في دائرة مركز شرطة الفتح، وبحوزته 7 كيلو جرامات من مخدر الأفيون، 4 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس (الشابو)، بالإضافة إلى بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، دراجة نارية بدون لوحات، سلاح أبيض وميزان حساس.

وفي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط عنصر إجرامي آخر في دائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبحوزته 31 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

كما تمكنت مديرية أمن الشرقية من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وفي الإسكندرية، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية في دائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته 24 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 8 مليون جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والموقوفين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.